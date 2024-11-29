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сегодня в 16:04

На базе реутовского колледжа прошла региональная конференция по проекту «Профессионалитет»

Колледж «Энергия», расположенный в городском округе Реутов, провел конференцию Социальное партнерство как фактор опережающего развития образовательной организации в рамках Федерального проекта» Профессионалитет», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Цель проведения конференции — совершенствование системы социального партнерства профессионального образования.

На мероприятии собрались стратегические партнеры- работодатели и якорные предприятия колледжа, а также руководители, заместители, преподаватели и методисты профессиональных образовательных организаций Московской области.

Всего в мероприятии приняло участие более 25 социальных предприятий-партнеров, 15 профессиональных образовательных организаций, более 30 преподавателей, мастеров производственного обучения и методистов Московской области.

Практическими примерами сотрудничества поделились представители работодателей — партнёры. Крупнейшим из них является «НПО машиностроения» — одно из важнейших предприятий наукограда.

О преимуществах социального партнерства и уже существующих результатах рассказали представители образовательных учреждений.

Подобные встречи на самом высоком уровне помогают определить перспективы новых направлений сотрудничества и повысить престиж и востребованность средне-специального образования региона.

Напомним, недавно Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России заключило трехстороннее соглашение о партнерстве с Администрацией Реутова и Подмосковным колледжем «Энергия», которое дает большие перспективы для роста и объема. Колледж сможет больше уделять внимания профориентационной работе, мотивации, карьерной траектории учащихся.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.