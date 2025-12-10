На автовокзале Волоколамска установили новое оборудование для безопасности пассажиров

На автовокзале Волоколамска модернизировали систему транспортной безопасности: у входа установили металлодетектор и интроскоп для досмотра багажа, а также расширили видеонаблюдение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На волоколамской автостанции обновили систему контроля безопасности. У входа в зал ожидания теперь работают новый металлодетектор и интроскоп для проверки багажа. Металлодетектор реагирует на металлические опасные предметы звуковым сигналом, что позволяет охране оперативно реагировать на возможные угрозы. Интроскоп, представляющий собой рентгенотелевизионную установку, сканирует личные вещи пассажиров и помогает выявлять запрещенные к провозу предметы.

По словам главы Волоколамского округа Натальи Козловой, важным шагом стало оснащение автовокзала системой видеонаблюдения. С ноября за порядком на территории следят 39 уличных камер и 32 камеры внутри помещений.

Модернизация оборудования направлена на повышение уровня безопасности жителей и гостей округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.