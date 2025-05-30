На автостанции в Шаховской ежедневно раздают бесплатную воду

В муниципальном округе Шаховская продолжает действовать добрая инициатива, направленная на повышение комфорта и заботу о пассажирах, ожидающих свой транспорт на местной автостанции. Ежедневно, без выходных, сотрудники автостанции бесплатно раздают бутилированную питьевую воду всем желающим, сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта акция особенно актуальна в теплое время года, обеспечивая комфортные условия для жителей и гостей округа. Особое внимание уделяется наиболее уязвимым категориям пассажиров: пожилым людям, родителям с маленькими детьми и беременным женщинам. Однако получить бутылочку прохладной воды может абсолютно каждый, кто в ней нуждается.

«Я хотела бы выразить благодарность администрации и сотрудникам автостанции в Шаховской за замечательную инициативу! Каждый день, когда я бываю на автостанции, вижу, как раздают бесплатную питьевую воду. Это такая простая, но невероятно важная забота о людях, особенно в жаркое время», — поделилась жительница округа Марина.

Инициатива была тепло встречена жителями и получила множество положительных откликов. Она является ярким примером того, как простые, но важные действия могут значительно улучшить повседневную жизнь граждан и создать атмосферу заботы и внимания в общественном пространстве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.