На аукцион в США выставят редчайший слиток золота

В Соединенных Штатах выставят на аукцион редчайший золотой самородок, известный под названием «Золотая красавица», сообщает RT со ссылкой на Popular Science.

Слиток весит 4,51 кг, а длина составляет около 19 см.

Как пишет издания, слиток в 1979 году обнаружила семейная пара, которая увлекалась поиском золота при помощи металлоискателя, — Джон и Фрэнсис Аггисс.

Уточняется, что ставки уже достигли 410 тыс. долларов.

Ранее голубой тунец общим весом 276 кг был продан за 207 млн иен (1,3 млн долларов по текущему курсу) на первых в 2025 году торгах в Японии. Участие в данном аукционе считается престижным для ресторанного бизнеса.