Гигантского тунца весом 276 кг продали за 1,3 млн долларов в Японии

Голубой тунец общим весом 276 кг продан за 207 млн иен (1,3 млн долларов по текущему курсу) на первых в 2025 году торгах в Японии, сообщает ТАСС .

Участие в данном аукционе считается престижным для ресторанного бизнеса.

Стоимость тунца стала второй по сумме. Рекорд установили в 1999 году, когда за рыбу отдали сумму больше в 1,5 раза.

Проданный на аукционе тунец выловлен в районе северной префектуры Аомори.

Среди ресторанной отрасли считается, что приобретение главного лота на первых торгах в году поможет успешно вести бизнес. Также с помощью этой рыбы можно привлечь клиентов — люди выстраиваются в очереди, чтобы попробовать ее.

Раньше аукцион проводили на известном рынке Цукидзи. После того как он был ликвидирован, торги проводятся на рынке Тоесу.