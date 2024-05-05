На арене имени Петрова в Красногорске состоялся концерт ко Дню Победы

Юные хоккеисты и фигуристы Московской области выступили на ледовой арене имени Владимира Петрова в рамках концерта, приуроченного ко Дню Победы. Мероприятие состоялось в Красногорске уже в пятый раз, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Воспитанники спортивных академий вышли на лед, чтобы почтить память героев, отстоявших свободу и независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Всего в мероприятии приняли участие порядка 60 юных фигуристов и хоккеистов.

Организаторами концерта традиционно выступили Академия фигурного катания «Наши надежды» под руководством Татьяны Навки и Академия хоккея имени Владимира Петрова.

«Спорт невозможен без патриотизма, любви и верности своему Отечеству. Академия фигурного катания „Наши надежды“ под руководством Татьяны Александровны Навки и Академия хоккея имени легендарного Владимира Петрова готовят не только будущих чемпионов, но и уделяют внимание воспитанию подрастающего поколения. Уверен, что выпускники этих учреждений не раз будут стоять на пьедестале почета самых престижных турниров во время исполнения Гимна Российской Федерации. И этот момент станет одним из важнейших достижений в их жизни», — сказал в своем приветственном слове Алексей Перов.

Почетными гостями мероприятия стали олимпийская чемпионка многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Татьяна Навка, трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Ирина Роднина и министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

В рамках концертной программы прошли показательные выступления воспитанников Академии хоккея имени Владимира Петрова, юных спортсменов Академии фигурного катания «Наши Надежды» под руководством Татьяны Навки, а также муниципальной детской хоровой школы «Алые паруса». Базовые элементы фигурного катания в сочетании с хореографией были представлены под песни военных лет. Также на льду арены состоялась акция «Бессмертный полк». Ребята пронесли фотографии своих предков-героев под аккомпанемент хора девочек школы «Алые паруса».

«Девятое мая нужно помнить потому, что закончилась война, которая унесла много жизней. И нужно помнить всех этих людей. Я прославлял своего родственника Василия Ивановича. Он воевал на танке. Я считаю, что Девятое мая нужно помнить потому что, когда война кончилась, все люди стали снова радостными, не стало страшно, что кто-то погиб, и не надо волноваться. Это память наших прадедов», — рассказал воспитанник Академии хоккея Иван Мастеров.

Завершением мероприятия стал товарищеский хоккейный матч. На льду сразились мальчики 2015 и 2016 годов рождения. Со счетом 4:1 победу одержали более юные спортсмены.

Отметим, что в Академии фигурного катания «Наши Надежды» на сегодняшний день занимаются более 100 спортсменов. Учреждение предоставляет льготные места для малоимущих и многодетных семей и для детей участников СВО. Воспитанники Академии регулярно добиваются высоких результатов и занимают призовые места на турнирах Москвы и Московской области, а также на международном уровне.

Академия хоккея имени Владимира Петрова базируется в современном спортивном комплексе с двумя ледовыми площадками (европейской на 1500 зрителей и канадской), спортивным залом, бросковой зоной, музейной экспозицией и столовой. Целью Академии является спортивная подготовка и воспитание спортсменов, которые желают связать свое будущее с профессиональным хоккеем. В планах руководства — создание команды Молодежной хоккейной лиги.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.