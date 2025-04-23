сегодня в 10:27

На Apple в РФ завели дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

Уголовное дело об административном правонарушении возбуждено в отношении компании Apple Distribution International Ltd за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21), сообщает ТАСС .

Данное дело поступило в Таганский суд Москвы. Дата заседания по нему не назначена.

По указанной статье юрлицам может грозить штраф до 4 млн рублей, еще возможно приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Apple периодически привлекают в России к административной ответственности. Например, в ноябре 2024 года Таганский суд оштрафовал американскую компанию на 3,6 млн рублей за неудаление запрещенной в РФ информации.