На «Аллее Космонавтов» в Жуковском высадили деревья

В Жуковском на «Аллее Космонавтов» посадили новые деревья. Аллея была создана в 1975 году космонавтами и представителями градообразующих предприятий в память о первом шаге человека в космос, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году, в честь 65-летия со дня первого полета Юрия Гагарина в космос, традиция была продолжена. Глава Жуковского Андроник Пак вместе с депутатом Государственной Думы, членом Высшего совета партии «Единая Россия» Вячеславом Фетисовым, Героями Российской Федерации- участниками Клуба Героев города Жуковского, научным руководителем ЦАГИ Сергеем Чернышевым, руководителями и сотрудниками градообразующих предприятий, Советом ветеранов, городскими депутатами, Ассоциацией ветеранов СВО, «Волонтерами Подмосковья» и молодогвардейцами высадили новые деревья.

«Для меня огромная честь быть сегодня здесь, в Жуковском, участвовать в высадке елей на аллее великих людей. Очень важно, чтобы наше подрастающее поколение понимало, в каком удивительном месте они живут и какая большая ответственность на них лежит: продолжать дело великих конструкторов, летчиков и космонавтов», — рассказал Вячеслав Фетисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.