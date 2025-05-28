На Аллее героев в Наро-Фоминске открыли памятник Никифору Маркову

Марков Никифор Николаевич родился 10 марта 1916 года в деревне Чуваш-Отары Марийской АССР в крестьянской семье. Он прошел обучение на рабочем факультете при Горьковском институте инженеров водного транспорта. Работал на судоремонтном заводе «Красный Волгарь» посёлка Звенигово Марийской АССР. В 1939 году, когда ему исполнилось 23 года, он был призван в ряды Красной Армии. С января 1942 года в составе разведывательной роты младший сержант Марков Никифор Николаевич начал участвовать в боевых действиях на полях Великой Отечественной войны. 26 сентября 1943 года младший сержант Марков Никифор Николаевич, в тот момент разведчик 496-й отдельной разведывательной роты, в составе разведывательной группы форсировал р. Днепр в районе села Сошиновка Днепропетровской области республики Украина.

В бою за плацдарм на правом берегу р. Днепр Марков Никифор Николаевич уничтожил восемь вражеских солдат, одного офицера, захватил ручной пулемёт. В том же 1943 году в одном из боёв Марков Никифор Николаевич получил тяжёлое ранение и был направлен в тыловой госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту Маркову Никифору Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В том же 1943-м году в одном из боёв Никифор Николаевич получил тяжёлое ранение. После выписки из госпиталя, в 1944-м году, отважный разведчик был демобилизован.

После демобилизации из рядов Красной Армии по болезни в 1944 году Марков Никифор Николаевич до 1952 года жил и работал в г. Казань. В 1952 году он переехал жить в г. Наро-Фоминск. До ухода на заслуженный отдых он работал на Наро-Фоминском шёлковом комбинате. Скончался Марков Никифор Николаевич 11 августа 1997 года в возрасте 81 год.

«Считаю глубоко символичным, что памятник мы открываем в год 80-летия Великой Победы. К великому сожалению, участников Великой Отечественной войны остается с каждым годом все меньше, и наш долг — передавать память об их подвиге новым поколениям. Вечная слава тем, кто погиб за Родину!», — сказал глава округа Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.