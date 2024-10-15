На 97% выполнено госзадание по рубке аварийных деревьев в Подмосковье

По состоянию на сегодняшний день с территории лесного фонда Московской области убрано 5 171 аварийное дерево из внесенных в госзадание 5 307, что составляет 97,44%, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Работы по рубке проводятся силами ГАУ МО «Центрлесхоз», подведомственного Комлесхозу, и подрядчиков во всех подмосковных лесничествах», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего аварийных деревьев убрано с территории Подольского — 969, Сергиево-Посадского — 483, Клинского — 455, Истринского — 449 и Волоколамского — 439 лесничеств.

Дерево считается аварийным и проводится его рубка в том случае, когда оно расположено не более чем в 100 метрах от населенного пункта и имеет структурные изъяны, например, гнили и обрыв корней, его опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части, тем самым причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

Решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, направленных через единый центр управления регионом, официальный региональный портал «Добродел» и официальный сайт Комлесхоза.

Леса Московской области защитные, и в них возможны только санитарные рубки, проводимые после обследования специалистами.

В случае, если ущерб, причиненный в результате незаконной рубки, составит менее 5 000 рублей, такое нарушение предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей.

В случае совершения незаконной рубки лесных насаждений с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до пяти 5000 рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения.

Помимо штрафа взыскивается ущерб, причиненный в результате незаконной рубки.

Рубка аварийных деревьев для собственных нужд граждан осуществляется на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. Для того, чтобы получить разрешение на заготовку древесины на территории гослесфонда, необходимо заключить договор купли-продажи. Услугу можно получить через региональный портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья.

Для этого необходимо предоставить следующие документы:

заявление о заключении договора;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копию документа, подтверждающего право пользования жилым домом (частью жилого дома) или право собственности на него (в случае подачи заявления для целей заготовки древесины для ремонта, реконструкции жилого дома (части жилого дома);

документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае обращения законного представителя физического лица).

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.