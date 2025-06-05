На 80% выполнено обустройство тропиночной сети в «Летнем парке» в поселке Люберец

В поселке Малаховка городского округа Люберцы продолжается реконструкция «Летнего парка». Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе с жителями поселка ход проведения реконструкции парка проверили и. о. заместителя Главы г. о. Люберцы Ирина Курчигина, депутаты окружного совета депутатов, сотрудники теруправления «Малаховка-Красково», МУ «Дирекция парков», подрядной организации.

«На текущий момент выполнено 80% работ по обустройству тропиночной сети парка, завершено устройство площадки для выгула собак. Подрядная организация приступила к установке свай под административное здание парка. Через месяц ожидается поставка малых архитектурных форм для детских игровых и спортивных площадок», — сообщил начальник теруправления «Малаховка-Красково» Павел Максимкин.

Завершение всех работ и открытие «Летнего парка» запланировано в конце 2025 года.

Кроме этого, в 2025 году завершатся работы по обновлению Наташинского парка, сквера имени Громцева в Дзержинском, благоустройству Томилинского лесопарка и второй очереди «Лесной опушки», а также появятся три новые малые общественные территории — на ВУГах, в Панках и сквер святителя Николая в Дзержинском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.