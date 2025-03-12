На 77 га уменьшилась площадь поражения территории Истры борщевиком в этом году

Площадь поражения территории округа Истра на землях неразграниченной государственной и муниципальной собственности борщевиком Сосновского в 2025 году уменьшилась на 77 га, сообщает пресс-служба администрации округа.

Согласно статистическим сведениям Региональной географической информационной системы Московской области (спутниковым данным), в 2024 году площадь поражения борщевиком составляла чуть более 815 га.

В 2025 году, с учетом проверки всех локаций, пораженных борщевиком Сосновского, площадь составила 739 га, что свидетельствует об уменьшении очагов произрастания ядовитого растения на 77 га.

Несомненно, это результат эффективной комплексной работы по ликвидации сорного ядовитого растения в предыдущие годы. Повлиял комбинированный метод: сочетание механической и химической обработки.

Традиционно работы по уничтожению борщевика проводятся в 2 волны. Первая волна — в мае–июне, вторая — в июле–августе.

Несмотря на то, что снег только сошел, уже сейчас начинаются подготовительные работы по борьбе с борщевиком. Специалисты отдела экологии администрации округа готовятся к размещению контрактов на выполнение работ специализированными подрядными компаниями.

А фактическая работа по ликвидации пораженных борщевиком территорий начнется в мае. Борьба с борщевиком продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.