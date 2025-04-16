На 32 площадках Королева 25 апреля напишут «Диктант Победы»

Королев каждый год присоединяется к патриотической акции «Диктант Победы». В этом году акция пройдет 25 апреля на 32 площадках наукограда — в городских школах, музеях, библиотеках, на территории городских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Активное участие в каждой акции принимает молодежь — школьники и студенты королевских учреждений образования, молодые специалисты градообразующих предприятий и организаций разных сфер.

В прошлом году в очном формате «Диктант Победы» написали около тысячи королевцев. Для проведения нынешней акции количество площадок в городе решили увеличить — с 22 до 32.

Особенно старательно к участию в акции готовятся королёвские школьники. Историю Великой Отечественной войны и подвига советского народа ребята повторяют не только на уроках — специальные занятия для детей проводят городские библиотеки, дома культуры, а также молодежный центр «Космос».

Принять участие в акции может каждый желающий, главное — пройти регистрацию на ее официальном сайте диктантпобеды.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.