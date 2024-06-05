На 100 баллов сдали ЕГЭ 6 красногорских выпускников

Высших результатов на Едином государственном экзамене достигли 6 одиннадцатиклассников Красногорских школ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

100 баллов на ЕГЭ по литературе получили ученики гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева — Георгий Славский и Екатерина Чистова; ученица Нахабинской гимназии № 4 Юлия Плинская; ученица Нахабинской школы № 3 Мария Ершова и ученица школы «Светлые Горы» Мария Худорожко. А ученик школы № 16 Жахонгир Солиев стал стобалльником по химии.

В этом году ОГЭ и ЕГЭ сдают почти 5 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов школ городского округа Красногорск. Самым популярным предметом у школьников стало «Обществознание».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.