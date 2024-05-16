Мытищинцы стали участниками открытия Всероссийского форума президентов школ

В Мытищах ученики гимназии № 17 и активисты движения первых присутствовали на торжественной церемонии открытия Всероссийского форума президентов школ на ВДНХ, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Ребята стали частью масштабного события, пронеся флаги регионов России.

Мероприятие смогло объединить свыше 250 лидеров советов обучающихся и советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями из всех регионов страны. Для них состоялись лекции, мастер-классы и стратегические секции.

Сегодня, в последний день работы форума, ребята предложат идеи по совершенствованию работы ученического самоуправления в российских школах.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.