Мытищинцы побывали с экскурсией во Фрянове

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» из Мытищ побывали в поселке Фряново, который находится в городском округе Щелково. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

В ходе экскурсии участники посетили старинный господский дом усадьбы Фряново. Это усадебный ансамбль — памятник архитектуры и истории федерального значения, возведенный в 1802 году. Он состоит из деревянного дома с флигелями и галереями, храма Собора Иоанна Предтечи и парка с системой прудов.

Мытищинцы с удовольствием прогулялись по живописной усадебной аллее и насладились красотой храма с его уникальным двойным куполом, построенным в 1797 году.

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