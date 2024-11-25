Мытищинцы могут стать участниками бизнес-визитов на подмосковные производства

Жители Мытищ могут посетить производства, увидеть, как развивается и масштабируется бизнес, и наладить новые деловые контакты в рамках стартовавшего нового цикла бизнес-визитов на предприятия Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для посещения доступно одно из семи предприятий: производство уникального мыла ручной работы «Мануфактура „Душистыя радости“; производство сувенирной продукции из экокожи, фетра „ФЛЕКС КРАФТ“; производство чая и кофе „Май-Брендс“; производство полезных десертов „Лоломи“; усадьба „Якшино“; салон красоты Инны Морозовой; производство косметики LAVCONA.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия можно на сайте. Регистрация на площадку закрывается за сутки до даты визита.

Один участник может посетить только одно предприятие на выбор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.