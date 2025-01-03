Мытищинцев призывают быть аккуратнее с использованием пиротехники
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3 января отмечается День бенгальских искр и гирляндных огней. Бенгальские свечи являются пиротехническим изделием и требуют в обращении осторожности, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Существуют общепринятые правила утилизации пиротехники:
- После разрыва снаряда необходимо собрать все остатки пироэлементов, сработавших и несработавших. Для несработавших петард (фитиль сгорел, но сама петарда осталась целой) необходимо выждать 10–15 минут, чтобы убедиться, что снаряд не взорвется от тлеющего фитиля.
- Если снаряд горит, его нужно потушить водой или песком (накрывать нельзя). После того, как вы собрали всю пиротехнику, ее необходимо замочить в воде. Это касается даже бытовых бенгальских огней. Замачивать пиротехнику нужно в течение 1–2 дней, не меньше.
- Утилизировать вымоченные остатки пиротехники следует со смешанными отходами. Если вы зажигаете пиротехнику на территории частного дома или дачи, ни в коем случае не компостируйте остатки петард и не перерабатывайте их любым другим способом.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».
«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.