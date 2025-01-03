Мытищинцев призывают быть аккуратнее с использованием пиротехники

Существуют общепринятые правила утилизации пиротехники:

После разрыва снаряда необходимо собрать все остатки пироэлементов, сработавших и несработавших. Для несработавших петард (фитиль сгорел, но сама петарда осталась целой) необходимо выждать 10–15 минут, чтобы убедиться, что снаряд не взорвется от тлеющего фитиля.

Если снаряд горит, его нужно потушить водой или песком (накрывать нельзя). После того, как вы собрали всю пиротехнику, ее необходимо замочить в воде. Это касается даже бытовых бенгальских огней. Замачивать пиротехнику нужно в течение 1–2 дней, не меньше.