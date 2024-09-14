Мытищинцев приглашают вместе отпраздновать 401-летие родного города

Праздничные мероприятия в честь Дня городского округа Мытищи уже начались, основная программа запланирована на эти выходные. Из солидарности с жителями приграничья было решено не проводить пышных торжеств и фейерверка, а отметить в домашней атмосфере, но скучать горожанам точно не придется, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Будут работать площадки «Город М!», «Мы вместе», «Гуляй, душа», «В ритме твоего округа», «Сезон ежевики», «Высота 401». На всех площадках празднования организована работа пунктов по сбору гуманитарной помощи — каждый сможет внести посильный вклад. Собранные средства направят на поддержку бойцов в зоне СВО и жителей Курской и Белгородской областей

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.