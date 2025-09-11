Мытищинцев приглашают в новый проект для молодых родителей «Импульс семьи»

В городском округе Мытищи Молодежный центр «Импульс» объявил об открытии набора в новый, уникальный проект — Клуб молодых семей «Импульс семьи». Этот клуб предоставляет бесплатную поддержку молодым родителям в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники клуба смогут воспользоваться бесплатными консультациями квалифицированных экспертов, включая педиатра, психолога, логопеда, дефектолога и других специалистов. Кроме того, их ждут семинары, практические занятия, бесплатные мероприятия и разнообразные мастер-классы. Активные члены клуба будут вознаграждены билетами в театры, музеи, на концерты, выставки и другими приятными призами.

Для вступления в Клуб молодых семей необходимо зарегистрироваться по ссылке. После регистрации с участниками свяжется руководитель клуба, Татьяна Инчина, которая ответит на все интересующие вопросы.

Молодежный центр «Импульс» — это мультиформатное современное пространство для реализации молодежных проектов и творческой самореализации, где проходят форумы, мастер-классы, онлайн-проекты, встречи с интересными людьми многое другое.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.