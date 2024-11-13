Мытищинцев приглашают присоединиться к экологической инициативе! Команда волонтеров мытищинского «ДоброЦентра» занимается сбором и сортировкой полимеров, которые приносят жители в экобоксы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Экобоксы это специальные контейнеры или ящики, созданные для сбора раздельных видов отходов, таких как бумага, пластик, стекло, металл. Они предоставляют удобный и чистый способ раздельного сбора мусора. Переработка мусора позволяет изготовить новую посуду, мебель, одежду и обувь, запчасти для автомашин.

«ДоброЦентр» принимает: только чистые пластиковые бутылки, канистры, флаконы, лотки, контейнеры, стаканы; ручки и фломастеры (пластиковые); силиконовые браслеты и ленты от бейджей; крышки; крафт-бумагу, пульперкартон; блистеры от лекарств; CD и DVD-диски.

Сдать полимерные отходы можно в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу с 10 до 19 часов, по адресу: ул. Троицкая, 5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.