Мытищинцев приглашают поучаствовать в творческом экоконкурсе

сегодня в 21:49

Стартовал прием заявок на конкурс «Экоподмосковье». Проект, главной целью которого является экологическое просвещение и образование подрастающего поколения по вопросам охраны и защиты окружающей среды, правильного подхода к вопросам переработки, раздельному сбору и утилизации, проводится уже 6 лет. За первые пять лет проведения в конкурсе приняли участие более 70000 детей Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году организаторы предлагают следующие темы:

Экологические проблемы Подмосковья и пути их решения. Леса, воздух, вода, почва

Моя экосемья

Экогруппа/экокласс (коллективные работы от групп / классов школ, детских садов, колледжей, училищ, институтов, университетов Подмосковья)

Мои домашние питомцы, которых спасли и приютили

РСО в действии — как устроен раздельный сбор отходов в моем подъезде, дворе, населенном пункте.

Принять участие в конкурсе могут жители Московской области в возрасте от четырех лет до 21 года, предоставив один из двух типов работ:

видеоролики;

серии фотографий.

Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.

Прием работ будет осуществляться на электронную почту konkurs@opmoeco.ru до 15 декабря.

Подробнее об участии в конкурсе: https://xn--b1aderblmacbf2a0mc.xn--p1ai/

Конкурс проводится по инициативе Общественной палаты и Мособлдумы при поддержке Московского областного отделения Российского Экологического Общества, Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политики Мособлдумы, ФГАУ НИИ «Центр экологической и промышленной политики».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.