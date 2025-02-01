Мытищинцев приглашают на встречу в формате «выездной администрации»

Найти решение волнующих вопросов жителям муниципалитета поможет участие в очередной встрече в формате «выездной администрации», которая состоится 5 февраля в школе № 3 имени Б. А. Феофанова по адресу: ул. Академика Каргина, д. 36, к. 2А. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Формат мероприятия позволяет решить широкий спектр вопросов, так как участие в них принимают профильные специалисты управлений администрации, представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, нотариусы. При необходимости составления письменного заявления его помогут оформить правильно.

Выездная администрация начнет работу в 17:00. Подобные встречи проходят в разных районах городского округа, анонсы публикуются в официальных информационных ресурсах. Подобные мероприятия являются эффективным инструментом обратной связи между органами местного самоуправления и жителями, позволяя оперативно реагировать на возникающие проблемы и находить оптимальные решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.