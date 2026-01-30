Мытищинцев предупреждают об опасности катания на тюбингах и санках в неположенном месте

Сотрудники подмосковной полиции призывают родителей быть более бдительными во время катания детей с горок и соблюдать правила безопасности, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Трагический пример произошел в селе Николо‑Урюпино (г. о. Красногорск): 11‑летний мальчик катался в неположенном месте на пластиковой ледянке и во время спуска попал под автомобиль, выезжавший из-за поворота. Ребенок получил телесные повреждения, был госпитализирован и впоследствии скончался.

Чтобы избежать подобных происшествий, важно:

Кататься исключительно в специально отведенных и оборудованных местах

Не оставлять несовершеннолетних без присмотра;

Обращать внимание на детей, катающихся без родителей;

Разъяснять ребятам правила безопасного спуска и подъема.

Напоминаем, что во время катания нужно всегда смотреть вперед, не толкаться, не мешать другим, своевременно уходить с пути спуска, использовать только специальные подъемы и ни в коем случае не пересекать горку поперек.

