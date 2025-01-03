Мытищинцам рассказали, как выбрать коньки

Чтобы катание не только пошло на пользу физическому состоянию организма, но и принесло хорошее настроение, важно правильно подобрать обувь и сопутствующее снаряжение. Жителям Мытищ рассказали, как правильно выбрать коньки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Определитесь с типом коньков. На рынке товаров предлагают хоккейные, беговые, фигурные и прогулочные Обратите внимание на жесткость ботинка. Зашнуруйте коньки, встаньте и попробуйте завалить голеностоп внутрь или наружу. Слишком мягкий ботинок прогнется или заломится — значит, высока вероятность подвернуть ногу.

Подберите правильный размер. Во время примерки наденьте носки, в которых собираетесь кататься. Если не можете выбрать между двумя размерами, лучше взять больший и надеть носок потолще.

Выберите колодку. Коньки делают с широкой и узкой колодкой. Чтобы понять, какая подходит вам, нужно примерить несколько моделей и выбрать наиболее удобную. Обычно особенности колодки указаны в описании товара.

Выбирая коньки для ребёнка, стоит руководствоваться теми же принципами, что и при выборе обуви. Важно помнить, что дети быстро растут, поэтому выбор правильного размера ботинок — ключевой момент.

Не стоит покупать коньки «на вырост». Ребенку будет неудобно кататься, и он может отказаться от этого занятия из-за постоянного чувства дискомфорта. Шнурки не смогут зафиксировать обувь, которая болтается на ноге. Хороший ботинок должен плотно облегать стопу. Поскольку дети быстро растут, размер их ноги может значительно измениться в течение года. Чтобы коньки прослужили дольше, производители предлагают модели с раздвижным ботинком. Одним движением вы сможете изменить длину стопы на 3-4 размера, что позволит вам наслаждаться катанием на протяжении долгого времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.