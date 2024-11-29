Мытищинцам напоминают, как снизить риски травм зимой

С начала недели в травмпункт и травматологическое отделение Мытищинской больницы за медицинской помощью по причине неудачного падения на улице пациенты не обращались, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Тем не менее, для травматологов холодная зима — традиционно «горячее» время. По статистике, именно зимой случается около 40% всех травм. Самые распространенные — растяжения связок, ушибы, переломы лучевых костей рук, лодыжек, ребер, черепно-мозговые травмы.

«К повышенной группе риска падений относятся люди старшего возраста, им необходимо соблюдать особую осторожность. Следует выбирать обувь с широкой и рельефной подошвой. Помогут и так называемые „когти“ — резиновые ледоступы с металлическими шипами, которые надеваются сверху на обычную обувь. Передвигаться следуют медленнее, чем обычно, небольшими шагами, наступая на всю подошву: старайтесь не отрывать стопу от поверхности, делая „скользящий шаг“. При этом корпус нужно наклонить немного вперед, чтобы избежать падения удара головой. Руки должны быть по возможности свободными, это нужно, чтобы удержать баланс при скольжении. А вот выставлять руки вперед, когда начинаешь падать, категорически не рекомендуется: при падении на локоть или ладонь, велика вероятность перелома. „Приземлившись“, не пытайтесь подняться как можно скорее. Резкий подъем может привести к тяжелым последствиям, поскольку адреналин, который выбрасывается в момент стресса, зачастую маскирует боль от серьезной травмы», — сказал заведующий травматологическим отделением Баграт Григорян.

При падении нужно вовремя обратиться за медицинской помощью к специалистам.

Травмпункт находится по адресу: ул. Летная, 34, круглосуточно.

При подозрении на черепно-мозговые травмы и более серьезные последствия нужно обратиться в приемное отделение Мытищинской больницы по адресу: ул. Коминтерна 24 стр 1.