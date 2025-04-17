Мытищинским ветеранам вручили знаки «Почетный Гражданин городского округа Мытищи»

На торжественном мероприятии, посвященном Дню труда Московской области, состоялась важная церемония вручения удостоверений со знаком «Почетный гражданин городского округа Мытищи» фронтовикам и ветеранам Великой Отечественной войны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в атмосфере глубокого уважения и признательности к мужеству и героизму защитников нашей страны.

К большому сожалению, не все ветераны смогли присутствовать на церемонии. Удостоверения были вручены родственникам тех, кто долгое время служил примером стойкости и оптимизма. Среди награждённых — Елена Михайловна Артемьева, София Алексеевна Мелентьева, Анна Алексеевна Кононова, Ефим Григорьевич Эпштейн, Татьяна Александровна Львова и Федосия Кузьминична Муромская. К глубокой печали присутствующих, Федосии Кузьминичны не стало 11 апреля этого года.

«Честь вручить удостоверение Алексею Николаевичу Камышному и Николаю Степановичу Савостенку была для меня великой привилегией», — отметил присутствующий на мероприятии представитель власти.

Собравшиеся выразили глубокую благодарность ветеранам за их труд, героизм на фронтах и в тылу, а также за несокрушимую веру в победу, на которой были построены многие достижения современности. Мужество и стойкость наших фронтовиков остаются основой мирного неба над головой и благополучия в каждой семье.