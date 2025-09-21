Мытищинский совет депутатов утвердил состав Молодежного парламента

Это значимое событие для города, так как дает молодежи возможность напрямую участвовать в принятии решений, влияющих на развитие округа.

Председатель совета депутатов Андрей Гореликов подчеркнул важность Молодежного парламента, отметив его роль в решении социальных проблем и поддержке инициатив молодежи. Новый состав Молодежного парламента приступит к работе в октябре. Всего было подано 26 заявок от представителей разных возрастных групп. Это и школьники, и студенты, и молодые специалисты с предприятий и организаций. Одобрено 12 кандидатур.

Депутат мытищинского совета Карен Арутюнян, возглавляющий комиссию по молодежной политике, подчеркнул важность учета мнения молодежи. Он сам был членом парламента и теперь будет курировать работу нового состава. На первом заседании молодые парламентарии выберут председателя и сформируют комиссии по различным направлениям деятельности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.