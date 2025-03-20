Мытищинский роддом принял участие на форуме «Гнездо-2025»

Мытищинские акушеры-гинекологи приняли участие в форуме для будущих родителей «Гнездо-2025», сообщили в пресс-службе округа.

Ежегодное мероприятие собирает экспертов и ведущих медицинских специалистов — акушеров-гинекологов, репродуктологов, генетиков, неонатологов для обсуждения актуальных проблем материнства и родов: как готовиться к родам и где рожать, льготы, пособия, государственные программы поддержки семьи.

Участники форума — беременные женщины и их партнеры — смогли получить личные консультации и советы врачей по ведению беременности, а также выбрать свой родильный дом. Мытищинский родильный дом представляли заведующий отделением новорожденных детей Вера Крикунова, заведующий отделением патологии беременности Светлана Колендо, старшая медицинская сестра отделения новорожденных Ирина Адамович, медицинские сестры и консультанты по грудному вскармливанию Оксана Деева, Оксана Сулим, Милена Гаева, Раина Латфуллина и Ирина Бобюк.

«На мероприятии мы провели розыгрыш подарков, беременные получили сертификаты на роды по контракту, сопровождение доулы, индивидуальную консультацию по грудному вскармливанию и профессиональную фотосъемку первого дня рождения! Форум прошел очень продуктивно: у нашего стенда было много гостей, беременные консультировались с нашими врачами, медсестры учили пеленать и рассказывали о важности грудного вскармливания», — отметила медицинская сестра Оксана Деева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.