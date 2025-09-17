Мытищинский приборостроительный завод открыл двери для будущих специалистов

В рамках проекта «Проф.Старт» студенты Мытищинского колледжа получили уникальную возможность познакомиться с работой одного из ведущих предприятий России — Мытищинским приборостроительным заводом, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Под руководством психолога молодежного центра «Импульс» Евгения Зубцова, ребята наблюдали за функционированием современных технологий, оценили масштаб новейшего оборудования и узнали о востребованных профессиях на рынке труда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г. о. Мытищи.

По словам начальника отдела социального развития Юрия Захарова, тесное сотрудничество завода с Мытищинским колледжем приносит ощутимые результаты.

«Многие наши сотрудники — выпускники колледжа, которые тепло вспоминают учебу и с удовольствием трудоустроились на завод, где успешно работают и сегодня», — отметил Юрий Захаров.

Подобные инициативы, направленные на профориентацию молодежи, играют важную роль в подготовке квалифицированных кадров для российской промышленности. Они помогают студентам сделать осознанный выбор, получить ценный опыт и начать строить успешную карьеру.

Мытищинский приборостроительный завод сегодня — это динамично развивающийся многопрофильный холдинг, ориентированный на производство разнообразной специализированной автотехники. Предприятие активно внедряет передовые решения и проводит планомерную модернизацию производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.