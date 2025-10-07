Мытищинский клуб «Литературный вектор» отметил 20-летний юбилей

Отметить радостное событие пришли представители Общественной палаты г. о. Мытищи, члены литературных объединений, а также постоянные зрители, которые уже много лет получают удовольствие от литературно-музыкальных программ, посвященных поэтам разных столетий, авторских произведений членов клуба.

О том, с чего началась работа творческого объединения, рассказал его руководитель Александр Беляков. Стихи и песни, а также авторские произведения звучали со сцены в исполнении членов клуба «Литературный вектор».

Поздравить юбиляров пришли руководитель ЛИТО им. Кедрина Владимир Шаров и член Московской организации Союза писателей России Олег Столяров.

Вечер прошел в теплой атмосфере. Каждое выступление сопровождалось улыбками благодарных зрителей и звонкими аплодисментами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.