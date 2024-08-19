В Мытищинском городском суде появились вакансии

Мытищинский городской суд Московской области сообщает о наличии вакантных должностей государственной гражданской службы в аппарате суда. Требуются секретарь судебного заседания (средний уровень оплаты труда 41 тыс. рублей в месяц) и секретарь суда (средний уровень оплаты труда 35 тыс. рублей в месяц), сообщила пресс-служба администрации городского округа.

От кандидатов требуется наличие среднего профессионального образования, неоконченного высшего и высшего образования, соответствующих направлению деятельности (юридический профиль) и гражданство РФ.

Также кандидат должен соответствовать требованиям, предъявляемым Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ.

Кроме того, на постоянную работу требуются водитель с правами категории B (средний уровень оплаты труда 23 тыс. рублей в месяц (ставка), график работы 5/2), уборщик служебных помещений (средний уровень оплаты труда 19 тыс. рублей в месяц (ставка), рабочий день определяется временем, затрачиваемым на уборку).

Мытищинский городской суд круглый год принимает студентов для прохождения практики. Программа прохождения практики предполагает ознакомление с делопроизводством у гражданской, административной или уголовной канцелярии, присутствие на судебных заседаниях, изучение судебной практики, помощь в составлении процессуальных документов, дальнейшее трудоустройство в суд студентов юридических колледжей и ВУЗов.

Более подробную информацию по вопросам трудоустройства по указанным вакансиям можно получить по адресу: 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 15, кабинет 300, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с понедельника по четверг — с 10:00 до 17:00, пятница — с 10:00 до 16:00, обед — с 13:00 до 13:45. Телефон для справок: 8 (495) 586-20-20.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.