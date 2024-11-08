Мытищинский депутат приобрел подарки для особенных детей

Депутат партии «Единая Россия» Евгений Коваленко приобрел подарки для детей, которые воспитываются в специализированном интернате, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Во Владимирской области есть коррекционная школа для особенных детей, она находится в селе Ратислово. Здесь обучают деток с очень сложными диагнозами, среди которых ДЦП, синдром Дауна. К особенно тяжелым — лежачим ученикам педагоги интерната выезжают на дом.

9 ноября группа волонтеров из Мытищ собирается посетить ребят и педагогов с тематическими мастер-классами, которые в преддверии Нового года покажут: как хорошо выглядеть в праздник, создавать елочные украшения, декорировать игрушки, наносить аквагрим и т. д.

«Сейчас идет сбор вещей, формирование новогодних подарков. Пусть наша посылка тоже принесет особенным детям много радости», — сказал Евгений Коваленко.

Каждый из нас может внести свой вклад в улучшение жизни тех, кто нуждается в поддержке. Важно помнить, что забота о детях — это не только обязанность государства, но и ответственность каждого из нас.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.