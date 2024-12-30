Мытищинских рожениц поздравили с наступающим Новым годом

Новый год — время новых начинаний, время мечтать о прекрасном и исполнять задуманное. В преддверии этого волшебного праздника глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая посетила родильный дом, где поздравила женщин. Кто-то них готовится стать мамой, а кто-то уже примерил этот статус неоднократно, но все они знают, что такое жить в ожидании чуда, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава округа пожелала им наслаждаться этими волшебными моментами совместного времяпровождения с малышом и обязательно возвращаться сюда еще за счастьем.

«Каждая мама — героиня. Родить и достойно воспитать ребенка — это огромный труд, который заслуживает уважения», — подчеркнула она.

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох присоединился к поздравлениям, пожелав мамочкам быть в Новом году здоровыми и счастливыми.

Всем роженицам были вручены полезные и красивые подарки. Сами женщины отметили, что очень рады тому, что выбрали мытищинский родильный дом для появления на свет своих малышей.

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