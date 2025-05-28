Мытищинских пограничников поздравили с приближающимся праздником

В преддверии Дня пограничника, который отмечается 28 мая, в Мытищах состоялась торжественная встреча с ветеранами пограничной службы, сообщили в пресс-службе округа.

Мероприятие прошло при участии депутата Московской областной Думы Михаила Мурзакова и председателя Совета депутатов городского округа Мытищи Андрея Гореликова.

Участники встречи — действующие и бывшие пограничники — поделились воспоминаниями о службе. Особое внимание было уделено специфике этой профессии.

«Пограничник — это не просто воин, а специалист, который должен досконально знать законы и инструкции, чтобы принимать верные решения в критических ситуациях», — отметил ветеран боевых действий, полковник в отставке Сергей Плешков.

В завершение мероприятия всех присутствующих поздравили с наступающим праздником и вручили памятные подарки. Во встрече также приняли участие представители местной власти и ветеранских организаций, включая исполнительного секретаря местного отделения партии Анжелику Бутенко и председателя Мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергея Пудова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.