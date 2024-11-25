Мытищинских многодетных мам наградили знаком «Материнская слава»

В семье Валентины подрастают шестеро детей — трое мальчиков и трое девочек. Вместе с супругом Алексеем они ведут здоровый образ жизни, много времени проводят со своими малышами. Хатыревы — активные участники региональных и Всероссийских конкурсов. Так, в 2021 году семья представляла городской округ на Всероссийском конкурсе «Семья года», в 2022 году глава семьи участвовал в конкурсе «Лучший папа Золотого кольца», а Валентина получила титул «Ультрамама 2022».

Екатерина Новоселова с супругом Виктором вместе уже более 25 лет. Сейчас они воспитывают шестерых детей. Екатерина Владимировна работает врачом офтальмологом в детской поликлинике № 1. Старшая дочь пошла по стопам мамы и сейчас учится на третьем курсе медицинского факультета. А младшие дети обучаются в школе № 16.

Ранее губернатор Московской области Андерей Воробьев наградил многодетные семьи Подмосковья и поздравил их с Днем матери.

«В Подмосковье — 112,5 тысяч многодетных семей. Двенадцать лет назад было в четыре с лишним раза меньше. 2024-й, как известно, президент объявил Годом семьи, и мы понимаем важность этого события. Со своей стороны стараемся сделать все, чтобы в последующие годы у нас становилось больше многодетных семей. А для этого на муниципальном, региональном и федеральном уровнях необходимо оказывать внимание, поддержку, заботу. Тема демографии — очень важна для любой страны. Присутствующие здесь семьи являются примером для многих не только в Подмосковье, но и во всей России. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы есть и несете в мир то великолепие, которое вас окружает — дети, радость, счастье. Мне очень хочется пожелать всем многодетным семьям, чтобы и их дети тоже были многодетными», — сказал Воробьев.