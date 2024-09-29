Глава Мытищ поздравила коллектив Мытищинского машиностроительного завода с профпраздником

Современная история ММЗ ведет отсчет с 2009 года, когда было создано АО «Мытищинский машиностроительный завод» путем выделения из ОАО «Метровагонмаш» производственных активов оборонного назначения. Но эти предприятия не делят между собой одну общую и большую историю. Она для них едина. И идет с 1897 года, когда в Мытищах был основан Вагоностроительный завод.

«Для городского округа Мытищи это важная опорная и градостроительная составляющая. Наши машиностроительные предприятия являются ведущими в своей отрасли», — сказала Юлия Купецкая.

Почетными грамотами и благодарственными письмами главы округа, Совета депутатов, ведомственными знаками отличия были награждены передовики производства. АО «ММЗ» на сегодняшний день остается крупным промышленным предприятием, производящим продукцию специального назначения. Это ведущее предприятие России в своем сегменте производства. Разработки, технологии и готовая продукция мытищинских машиностроителей используется по всему миру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.