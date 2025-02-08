Мытищинские студенты встретились с успешными предпринимателями

Встреча успешных предпринимателей со студентами состоялась в Российском университете кооперации. Мероприятие прошло в рамках масштабного образовательного проекта «День с предпринимателем», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Подобные встречи помогают погрузиться в реальный бизнес, получить ценные знания от опытных предпринимателей и увидеть, как работает экономика изнутри. С приветственным словом к участникам обратился проректор по социальной работе и молодежной политике Российского университета кооперации Иван Дзюбан. Он отметил, что диалог с бизнесом — это важнейший элемент подготовки молодых специалистов.

Перед ребятами выступили вице-президент федеральной компании «Чистая линия» Армен Бениаминов, сооснователь сети салонов для домашних животных «Блэкгрумер» Данил Рындевич, заместитель директора центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семенова, профессор кафедры менеджмента и торгового дела, предприниматель, член Торгово-промышленной палаты г. о. Мытищи Дмитрий Валигурский, предприниматель, представитель клуба молодых предпринимателей при Росмолодежь. Предпринимай МО Александр Ченцов. Они поделились секретами успеха и личными историями.

Мероприятие было организовано совместно с Общественной палатой Московской области при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

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