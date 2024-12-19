Мытищинские старосты подвели итоги работы в уходящем году

Встреча со старостами сельских населенных пунктов, расположенных на территории, подведомственной Территориальному управлению «Федоскино», состоялась в городском округе Мытищи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель главы округа Павел Нуштаев обсудил с участниками встречи итогиих работы за 2024 год. Старосты задали вопросы по населенным пунктам, подняли волнующие их темы.

В завершение мероприятия Павел Нуштаев совместно с директором территориального управления «Федоскино» Вячеславом Симоновым поздравили всех присутствующих с наступающими новогодними праздниками. Старост активно участвовать в разработке и реализации программ развития своих территорий, обещая оказать всю необходимую поддержку.

Все остались довольны результатами встречи и выразили уверенность в том, что совместными усилиями удастся достичь значительных результатов в улучшении жизни в сельских населенных пунктах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.