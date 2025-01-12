Победители lll этапа Областной олимпиады по избирательному законодательству в 2024-2025 учебном году были объявлены в конце декабря. В числе лидеров — учащиеся 10-11 классов образовательных учреждений № 10 и № 17 городского округа Мытищи, представившие на конкурс видео про выборы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

По итогам состязания в числе лучших оказались Екатерина Романова (10 класс, школа № 10), Георгий Большаков (11 класс, гимназия № 17), Таисия Игнатьева (11 класс, гимназия № 17), Валерия Индовицкая (11 класс, гимназия № 17). Олимпиада по избирательному законодательству — это важное мероприятие, которое помогает молодым людям лучше понять принципы демократии и значение активного участия в жизни общества. Победа в таком конкурсе — это не только признание заслуг участников, но и стимул для дальнейшего развития и совершенствования своих навыков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.