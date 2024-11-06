Школьники Мытищ приняли участие в благотворительной акции «Дай лапу, друг»

В рамках партийного проекта «Защита животного мира» секретарь первичного отделения № 48 городского округа Мытищи Сергей Калинов организовал благотворительную акцию «Дай лапу, друг», в которой приняли участие школьники МБОУ СОШ № 19 и их родители. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе акции было собрано большое количество корма, наполнителей и игрушек для животных из приюта.

Воспитание в детях милосердия и сострадания — одна из основных задач педагогики. Помощь бездомным животным играет важную роль в этом процессе. Когда ребёнок видит, как он кормит бездомную собаку, его сердце наполняется радостью, а отношение к животным меняется.

«Главная цель события — обратить внимание человечества на проблемы животного мира, необходимость защиты окружающей среды, повышения активности со стороны населения в этой сфере», — сказал Сергей Калинов.

Помогая бездомным животным, мы не только спасаем их жизни, но и учим детей быть чуткими и внимательными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.