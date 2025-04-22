Мытищинские парки приглашают на «Парковую атлетику»

Это событие станет отличной возможностью для жителей и гостей г. о. Мытищи активно провести время на свежем воздухе, пообщаться с единомышленниками и попробовать свои силы в различных спортивных активностях.

На протяжении всего дня в парках будут организованы разнообразные мероприятия как для детей, так и для взрослых. Участники смогут насладиться спортивными играми, эстафетами, мастер-классами по фитнесу и йоге, а также другими захватывающими активностями. Спортивные тренеры и инструкторы помогут каждому желающему освоить новые навыки и улучшить физическую форму.

Для детей будут предусмотрены специальные зоны с игровыми и спортивными площадками, где они смогут весело провести время, участвуя в конкурсах и играх. Это отличная возможность для родителей провести время с детьми, уделяя внимание их физическому развитию и здоровью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.