Мытищинские долголеты посетили Истру

Мытищинцы серебряного возраста посетили духовно-просветительскую экскурсию в Истру, включающую парк под открытым небом и художественную галерею скульптора, Народного художника России Сергея Казанцева, передает пресс-служба администрации городского округа.

Поездка в городской округ Истра состоялась в рамках реализации губернаторского проекта «Активное долголетие».

Экскурсию для долголетов провела младшая дочь художника Елена Казанцева, которая подробно рассказала о творческом пути своего отца и его достижениях.

Работы скульптора украшают улицы и галереи многих городов России и зарубежья.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для участников программы проводят не только творческие, но и спортивные, экскурсионные и иные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. Москва и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.