Мытищинская школьница победила в спецноминации конкурса «ЖКХ глазами детей»

Подведены итоги ежегодного конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей», организовали который министерство ЖКХ Московской области и Учебно-курсовой комбинат ЖКХ. Более 1 700 работ поступило в этом году от юных жителей Подмосковья, в том числе – и из Мытищ, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Церемония награждения состоялась в Доме правительства Московской области. Итоги подведены в нескольких возрастных категориях в трех основных номинациях и десяти дополнительных.

Рисунок ученицы мытищинской многопрофильной лингвистической гимназии № 33 Лидии Черныш признан «Самой кропотливой работой» и принес ей победу в соответствующей номинации.

«Количество участников конкурса растет с каждым годом, и это всегда радует. Работы детей поражают своим креативным подходом и эмоциональностью. Ваше творчество вдохновляет нас, показывает, что даже самые юные жители Подмосковья интересуются важными вопросами и хотят сделать мир лучше», – отметила в приветственной речи первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова.

Анжела Александровна выразила надежду, что успешное участие в конкурсе вдохновит ребят на получение профессионального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а дети, которые еще не принимали участие в проекте, последуют их примеру и продемонстрируют свои творческие способности и знания.

Победителям и призерам конкурса вручили почетные грамоты и памятные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.