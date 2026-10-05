Мытищи впервые приняли юбилейный фестиваль инклюзивности

В парке Мира состоялся XV Международный социальный фестиваль «Паралимпийская миля» — флагманское событие инновационного проекта «Социальная страна». Около двухсот участников собрались вместе, чтобы провести день активно и с пользой, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Проект работает с 2016 года и объединяет Москву, Московскую, Брянскую, Смоленскую и Волгоградскую области, а также Республику Беларусь. Его цель — социализация и адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья через совместную деятельность.

Фестиваль получился по-настоящему активным: программа была насыщена спортивными мастер-классами, танцевальным флешмобом, символическим маршрутом «Паралимпийская миля», а всех участников ждали призы, дипломы и памятные медали. Среди спортивных активностей особое место заняла площадка центра развития людей с аутизмом «Подсолнухи» — он установил дистанцию адаптивного фрироупа, то есть веревочной полосы препятствий, доступной для особых ребят и взрослых.

«Это не спорт высоких достижений, это социальный спорт, а для многих ребят еще и лечебный, — поделилась директор центра Наталия Великовская. — Трассу адаптировали я (нейропсихолог) и специалист по прикладному анализу поведения».

Особое внимание организаторы уделили творческой составляющей. Центр современного искусства «Терция» провел необычные арт-уроки: участники рисовали цветами из полиэтиленовых пакетов и гуаши и создавали эко-открытки из крупы, клея и картона. Театр «Махаон» из Детской школы искусств № 3 провел мастер-класс «Кукла — ты мой друг». Руководитель театра Ирина Семенищева подчеркнула, что такие занятия стирают границы между нормотипичными детьми и ребятами с особенностями развития.

«Совместное творчество учит их доверять друг другу, развивает моторику, воображение и навыки общения», — сказала Семенищева.

Для Мытищ проведение фестиваля стало закономерным этапом многолетнего партнерства. Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский» регулярно направляет своих подопечных на «Паралимпийскую милю»: в 2020 году они участвовали на Городской ферме ВДНХ, в 2024-м — на XIII фестивале, в 2025-м — на XIV. А в этом году округ впервые принял само событие — и сделал это на одной из главных городских площадок.

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