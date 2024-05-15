Мытищи готовятся к итоговой аттестации выпускников школ

В Мытищах 44 образовательных учреждения. В этом году они подготовили 5 397 выпускников: 3 851 девятиклассник и 1 546 одиннадцатиклассников, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основной период итоговых экзаменов для девятиклассников — с 21 мая по 2 июля, организовано 15 пунктов в школах и 6 на дому. Ученики сдадут четыре предмета — два обязательных и два на выбор. В этом году пройдет промежуточная аттестация для школьников из новых регионов России, в округе таких двое.

Основной период итоговых экзаменов для одиннадцатиклассников — с 23 мая по 5 июля, организовано 11 пунктов в школах и 1 на дому. В этом году по решению Президента РФ у выпускников будут два дня для пересдачи одного предмета по выбору — 4 и 5 июля. При пересдаче будет засчитываться последний результат.

Изменения коснулись порядка получения медалей. Медали I степени вручат «круглым отличникам» и тем, кто получил на ЕГЭ не менее 70 баллов по русскому языку и по выбранному предмету. Медаль II степени вручат тем, кто имеет не более двух отметок «хорошо», на ЕГЭ получил не менее 60 баллов по русскому языку и по выбранному предмету.

Если одиннадцатиклассник не сдает один из основных предметов, он может его пересдать в резервные сроки. Но если он не сдал оба основных предмета, то пересдать их можно только в сентябре.

Для организации проведения ГИА в округе подготовлены все службы. Имеются резервные линии интернета, источники электричества, на время аттестации будет соблюдаться режим тишины со стороны строительных и дорожных служб. Экзамены должны пройти без срывов.

Информацию о ГИА можно получить в управлении образования администрации округа по адресу: ул. Матросова, 6 или по телефону: 8 (495) 586-91-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.