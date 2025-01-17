Мытье полов и «смывание» грехов: священник развеял главные мифы о крещенской воде

Отец Алексей о мифах крещенской воды: не освятится ни в квартире, ни в колодце

Председатель миссионерского отдела Курганской епархии священник Алексей Плохов объяснил, в чем смысл праздника Крещения Господня и развеял три главных народных мифа о крещенской воде, сообщает «ФедералПресс» .

Один из самых распространенных мифов — представление о том, что на Крещение вода будет святой везде, в том числе из-под крана. Также некоторые выносят воду в ведрах на улицу, считая, что она якобы освятится сама, но это не так.

По словам отца Алексея, крещенская вода называется «великая агиасма», что в переводе с греческого означает «великая святыня». Она освящается особым Великим чином 18 и 19 января именно в храмах и с молитвой священнослужителями, реже — в водоемах. То есть взять освященную воду можно только в храме, также верующие могут принести воду с собой на службу в храм — она тоже будет освящена.

«Ни в квартире, ни в колодце, ни в ведрах, стоящих на улице, вода сама по себе не освятится», — отметил священник.

Он также добавил, что к освященной воде нужно относиться с благоговением, то есть неправильно использовать ее, например, для мытья полов или принятия ванны.

Также многие люди верят, что купание в проруби на Крещение смывает грехи, но это тоже миф. Чтобы освободиться от грехов, нужно исповедоваться — другого способа нет.

«Так называемые крещенские купания — это все-таки народное развлечение, а не церковная традиция», — сказал отец Алексей. Он отметил, что пытаться подражать Христу или богомольцам, купающимся в Иордане, не стоит, ведь там нет таких морозов, как у нас. Более того, по мнению священника, купаться зимой «значит требовать от Богу чуда», напрасно рискуя своей жизнью и здоровьем.

Еще один миф — это мнение том, что важнее набрать крещенской воды, чем присутствовать на праздничной литургии. Поэтому 19 января в храмах огромный очереди за водой. Дело в том, что людям проще сделать акцент на материальном — воде, вербе, пасхальных яйцах, чем воспринять духовные смыслы, объяснил священник

По его словам, смысл любого христианского праздника — это воспоминание о земной жизни Христа и главной цели Его человеческого воплощения — это спасение от греха и дарование вечной жизни. Поэтому присутствие на службе, как и святая вода, приближает человека к Богу.

«Итог литургии — это реальное приобщение к Богу в таинстве причастия», — подчеркнул отец Алексей.