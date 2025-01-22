«Мы все больше отдалялись»: почему Евгений Алдонин развелся с Юлией Началовой

Вместе экс-супруги воспитывали дочку Веру, а вот их личные жизни после развода пошли разными путями.

Спортсмен и артистка поженились в 2006 году, а в том же году у них родилась дочь. Они прожили вместе пять лет, но постепенно каждый занимался своей карьерой, поэтому супруги отдалялись друг от друга.

«Мы оба занимаемся делом, которое отнимает уйму сил и времени. Поначалу шли на уступки. Потом она сосредоточилась на своем направлении, стала чаще бывать в Америке, где записывала альбом. Я же не мог бросить футбол и переехать в Штаты», — объяснил Алдонин.

Он развелся с Началовой в 2011 году.

В прессу также попали фотографии певицы с хоккеистом Александром Фроловым. Сама Началова отмечала, что снимки были сделаны через полгода после расторжения брака, в семье с Алдониным у них не было третьего лишнего.