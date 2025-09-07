«Мы русские, с нами Бог!»: семинаристы из Африки восхищены крестным ходом в Москве

Африканские семинаристы приняли участие в общемосковском крестном ходе от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря в Москве. Видео, на котором африканцы скандировали «Мы русские, с нами Бог!» завирусилось в соцсетях, сообщает «Подъем» .

И.о. проректора по воспитательной работе Николо-Угрешской семинарии Олег Птушкин рассказал, что африканские студенты полюбили Россию, русскую еду и даже пожаловались на жаркую погоду в столице. На курсе обучается 13 студентов из 7 африканских стран, которые активно идентифицируют себя с Россией и внутри коллектива ощущают себя частью русского общества.

«Они же православные, студенты православной семинарии, конечно, с нами Бог, а как по-другому! Где-то год-полтора у них уходит на изучение русского языка и потом они учатся по общей программе <…> Так что это православные ребята с абсолютно православной, почти русской психологией. Некоторые говорят: мы теперь русские православные», — отметил Птушкин.

Он добавил, что вначале африканским семинаристам было непросто привыкнуть к российским условиям жизни — зима оказалась для них настоящим испытанием. Со временем они смогли адаптироваться. Однако после окончания обучения все студенты вернутся в Африку по договоренности с экзархом и смогут стать там священнослужителями.