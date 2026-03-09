сегодня в 15:49

МВД: в играх и приложениях для чтения может скрываться вредоносное ПО

Выявлена масштабная схема, когда вредоносное программное обеспечение заставляло 25 млн Android-устройств посещать сайты для накрутки рекламного трафика, сообщает пресс-служба УБК МВД РФ.

Гаджет сам открывал конкретные ресурсы в скрытых окнах и имитировал посещения страниц. За счет этих «просмотров» мошенники получали доход от рекламы.

Чаще всего вредоносный код скрывался в приложениях, выглядящих безобидно: фонарики, программы для очистки памяти, приложения для чтения электронных книг, фитнес-сервисы или просто игры.

Ранее эксперт предупредили россиян о вирусах в «открытках» на 8 Марта. Распространенная схема — фишинг через поддельные страницы маркетплейсов и магазинов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.